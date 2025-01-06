نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديربي العاصمة.. روما يهزم لاتسيو بثنائية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق روما على نظيره لاتسيو، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورينو الأولمبي، في إطار منافسات مسابقة الكالتشيو.

نتيجة مواجهة روما ولاتسيو في الكالتشيو

وحقق الذئاب فوزا هاما على نظيره لاتسيو بهدفين دون رد في ديربي العاصمة، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر بطولة الدوري الإيطالي، لموسم 2024-2025.

أحرز روما أولى أهدافه في اللقاء عن طريق جناحه الإيطالي لورينزو بيليجريني في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من زميله أليكسيس سالماكرز.

ثم أضاف اللاعب المتألق أليكسيس سالماكرز الهدف الثاني لصالح الذئاب في الدقيقة 18، من صناعة الساحر الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+4، أشهر الإيطالي لوكا بايريتو حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني فالنتين كلاستينونوس مهاجم لاتسيو.

وبتلك النتيجة، يتوقف رصيد لاتسيو عند النقطة 35 في المركز الرابع، بينما يرتفع رصيد روما إلى النقطة 23 في المركز العاشر.

مواجهة روما القادمة

يحل روما ضيفا على نظيره بولونيا، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.