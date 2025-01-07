نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست يواصل عروضه المميزة ويهزم وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نوتنجهام فورست سلسلة نتائجه الإيجابية بتغلّبه اليوم على نظيره وولفرهامبتون، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نوتنجهام فورست وولفرهامبتون في البريميرليج

وحقق نوتنجهام فورست الفوز على نظيره وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب مولينيو معقل الذئاب، ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة البريميرليج.

افتتح السوبر ريدز أولى أهدافه في اللقاء عن طريق جناحه الإنجليزي المميز مورجان جيس وايت في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة مميزة إيلانجا.

ثم أضاف النيوزلندي المخضرم كريس ودد الهدف الثاني لنوتنجهام فورست في الدقيقة 44، من تمريرة زميله كالوم هودسون أودوي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 90+4، أحرز النيجيري تايو أونيي الهدف الثالث لنوتنجهام، من صناعة جيمس وارد.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى النقطة 40 في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق أرسنال والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتوقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز السابع عشر.