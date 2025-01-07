ضبط عامل بالفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 2 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل"له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية، الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.