لينا شاماميان في حلقة غنائية خاصة من سبوت لايت مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المطربة لينا شاماميان التي تتحدث عن كواليس حفلاتها الغنائية في مصر وخاصة حفلها في مهرجان الموسيقى العربية وتتحدث أيضا عن الفرق بين تفاعل الجمهور المصري وغيره من الجماهير العربية.

كما تتحدث أيضا عن أعمالها التي تستعد لها في الفترة القادمة، وتكشف عن كواليس غنائها لتترات المسلسلات وتقديمها لتتر مسلسل سوري في الفترة المقبلة

وتتحدث في لقائها الخاص عن ذكرياتها وعن الشخصية التي ورثت عنها الصوت الجميل، كما تكشف أيضا عن سر تعلقها باللوك المتميز الذي تحافظ عليه منذ ظهورها في الوسط الغنائي.

من هى لينا شماميان:

هي مطربة وكاتبة وملحنة سورية، من مواليد يونيو عام 1980،ولدت لينا لعائلة سورية، الأب من أصول أرمنيّة والأم من مدينة ماردين الواقعة في تركيا، ولدت لينا في مدينة دمشق وتلقت فيها تعليمها الإبتدائيّ والمتوسط والثانوي.

تخرجت من التجارة "جامعة دمشق "عام 2002، وفي نفس العام انتسبت إلى المعهد" العالي للموسيقى "بدمشق وتخرجت منه كمغنّية كلاسيكية عام 2007.

قدمت أول أغنية بسن الخامسة من عمرها عندما طلبت منها مديرة الحضانة الغناء على مسرح المدرسة، وبدأ شغفها بالموسيقى يزداد بعد ذلك، جدَت لينا الدعم الفني والمعنوي من أسرتها المحيطة، فشاركت في البداية بالغناءِ في الكنائس السورية الأرمنية والمسيحية عامة، تأثرت لينا بالأسلوب الكلاسيكي وموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية والأرمنية لينعكس كخلاصة خاصة في طابعها الغنائي.