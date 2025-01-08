داليا مصطفى تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد نفي خبر طلاقها من زوجها شريف سلامة.

وذلك بعد العديد من الأخبار عن انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، نفت الفنانة داليا مصطفى خبر الأنفصال من خلال خاصية الآستورى عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعندما قام أحد المتابعين بسؤالها عن إذا كانت هى من طلبت الطلاق من زوجها، وقالت داليا:" مبدئيا ده محصلش في زوجه مصريه اصيله تطلب الطلاق من جوزها بعد 21 سنه جواز، عمرى ما اطلب الطلاق من شريف.

أعمال داليا مصطفى القادمة:

ويذكر أن تشارك داليا مصطفي في مسلسل روج أسود وسوف يعرض في 45 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، مي سليم وعدد آخر وكبير من الفنانين، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج ممدوح شاهين، ومن المفترض أن يعرض مطلع العام المقبل.

والجدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل “علاقة مشروعة ”الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.