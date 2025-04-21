نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل، بعد ظهورها في برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، حيث تحدثت خلال اللقاء عن مشاركتها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، والذي حقق نجاحًا لافتًا أثناء عرضه في رمضان الماضي.

تصريحات رانيا يوسف

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها الكبيرة بالردود الإيجابية التي وصلتها حول العمل، وخاصة عن شخصيتها في المسلسل، وقالت: "أنا مبسوطة الحمد لله، رد الفعل كان كويس أوي على المسلسل ودوري بالتحديد".

وكشفت رانيا يوسف أن المسلسل عُرض عليها قبل 3 أو 4 سنوات، ووافقت عليه فورًا بسبب فكرته المختلفة، التي تعتمد على البطولة الجماعية وروح الفريق، مشيرة إلى أن السيناريو الذي كتبه محمد رجاء جذبها من أول وهلة، وأضفى على العمل نكهة خفيفة وممتعة.



وأضافت: "المشروع جالي من نحو 3 أو 4 سنين، وعجبتني فكرة إنه بطولة جماعية، ومحمد رجاء كاتب سيناريو حلو أوي وشخصيات دمها خفيف".

أما عن شخصية "بطة" التي جسدتها ضمن أحداث المسلسل، فأوضحت رانيا أنها استلهمتها من شخصيات واقعية تقابلها في حياتها اليومية، وأحبت فكرة أن تكون امرأة قوية وذكية قادرة على استرداد حقها بطريقة ذكية.

وأكدت: "لما قريت كل المواقف اللي بنعملها في محمد اتبسطت أوي إن احنا كستات بناخد حقنا من محمد وأحمد ومحمود أو أي حد، الستات طبعًا كيدهن عظيم لما تحط حاجة في دماغها، ولما تحس إن الراجل ظالمها بتاخد حقها لما تشغل دماغها".

وتحدثت أيضًا عن الجانب الشكلي للشخصية، قائلة إنها كانت صاحبة فكرة ارتداء "بطة" للتربون، مشددة على أن الشخصية ليست محجبة لكنها تظهر محتشمة وبألوان مبهجة، وأضافت: "بطة عجبتني وتخيلت لبسها وفكرة التربون كانت فكرتي، هي مش محجبة هي محتشمة مع شوية ألوان، وشقية وعندها ذكاء فطري ومتسلطة ودمها خفيف، وأنا شوفت نموذج الأرشانة دي في حياتي".

أبطال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" جاء في 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم من بينهم غادة إبراهيم، عصام عمر، مايان السيد، محمد محمود، وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.