سر تصدر رانيا يوسف تريند محركات بحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد حلولها ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر، في حلقة حملت العديد من التصريحات الجريئة والمفاجآت حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

خلال اللقاء، فتحت رانيا يوسف قلبها وتحدثت بصراحة عن حياتها العاطفية، كاشفة عن سبب انهيار إحدى زيجاتها، حيث أجابت على سؤال وجهته لها ياسمين عز: هل في حماة تعبتك في حياتك قبل كدة؟، لترد رانيا دون تردد:

مرة حصلت في جوازاتي.. هي الجوازة باظت بسببها بعد 4 شهور فقط، و90 في المية من حالات الطلاق عندنا بيبقى سببها الأم.. يا والدة البنت يا العكس.

تصريح أثار جدلًا واسعًا وتصدر عناوين الأخبار، حيث اعتبره البعض جرأة في كشف المسكوت عنه داخل العلاقات الزوجية، بينما رآه آخرون انتقادًا غير مباشر للتدخلات العائلية التي تفسد الاستقرار الزوجي.

وخلال الحوار، استعرضت رانيا يوسف جوانب من مسيرتها الفنية الحافلة، وتحدثت عن آخر مشاركاتها الدرامية في موسم رمضان الماضي، حيث تألقت بثلاثة أعمال دفعة واحدة، أكدت من خلالها على قدرتها في التنقل بين الأدوار المختلفة، وتحقيق حضور قوي ومؤثر على الشاشة.

شاركت رانيا في مسلسل نص الشعب اسمه محمد، إلى جانب نخبة من النجوم بينهم عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة خلال عرضه.

كما قدمت دورًا مميزًا في مسلسل أهل الخطايا، الذي جمع نخبة من الأسماء البارزة منهم جمال سليمان، أشرف زكي، سوسن بدر، محمد ثروت، فرح الزاهد، إسلام جمال، بالإضافة إلى مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وغيرهم. المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أما العمل الثالث فكان مسلسل «جريمة منتصف الليل»، الذي شاركها بطولته عدد من النجوم المخضرمين مثل أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، إلى جانب جيل الشباب مثل ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وملك قورة، وقدّم المسلسل جرعة من التشويق والإثارة حظيت بإشادة الجمهور.

تفاعل الجمهور مع تصريحات رانيا يوسف لم يتوقف عند حدود السوشيال ميديا، بل تصدرت مؤشرات البحث وسط حالة من الجدل ما بين مؤيد لصراحتها ورافض لأسلوب الطرح، ما يعكس مدى تأثيرها الإعلامي وقدرتها على إشعال النقاشات العامة بمجرد ظهورها.

رانيا يوسف، المعروفة بجرأتها وصراحتها، أثبتت مجددًا أنها ليست مجرد فنانة تؤدي أدوارًا، بل شخصية قادرة على تحريك الرأي العام والتعبير عن قضايا يراها البعض "تابو"، وهو ما يفسر تصدرها التريند مرات عديدة، وآخرها بعد حوارها الناري في كلام الناس.