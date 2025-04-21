نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. رانيا يوسف تحتفل بـ شم النسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة رانيا يوسف بطريقتها الخاصة بـ شم النسيم وعيد الربيع، حيث شاركت مجموعه من الصور عبر حسابها بموقع انستجرام.

يوسف تحتفل بـ شم النسيم

وظهرت رانيا يوسف في الصور مرتدية فستان اسود مفتوح وعلقت: "عطلة سعيدة وأتمنى لكم عيد فصح مليء بالسعادة والحب "

اخر اعمال رانيا يوسف

أخر أعمال رانيا يوسف مسلسل نص الشعب اسمه محمد الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي وكان يشارك في بطولته كلا من عصام عمر، هاجر السراج، مايان السيد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

وايضا مسلسل جريمة منتصف الليل، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، ميار الغيطي، محمد عز، حسني شتا، محمد مهران، إلهام عبدالبديع، وعلي السبع، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

كما شاركت في مسلسل أهل الخطايا، بطولة: جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وايضا مسلسل موضوع عائلي 3، مكون من 10 حلقات، بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، رانيا يوسف، محمد شاهين، سماح أنور، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ياسمينا العبد، فؤاد محسن، والطفل جان رامز، تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني.