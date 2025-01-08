أخبار اليمن : حصيلة شهداء غزّة تقترب من 46 ألفاً

حصيلة شهداء غزّة تقترب من 46 ألفاًأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 45 ألفاً و936 شهيداً، و109 آلاف و274 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا، و78 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ460 على التوالي، وسط ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في المنازل ومخيمات النزوح، وتهجير السكان قسريا، تحت تهديد تدمير المربعات والأحياء السكنية على رؤوس ساكنيها، وتفاقم للأزمة الإنسانية على كافة مناحي الحياة في القطاع.