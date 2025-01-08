أخبار اليمن : الأونروا: المستشفيات في غزة أصبحت "مصائد للموت"

الأونروا: المستشفيات في غزة أصبحت "مصائد للموت"أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم، أن "المستشفيات في غزة أصبحت مصائد للموت".

وأوضحت الوكالة الأممية، أن الأطفال يموتون من البرد، والجوع يفتك بالأرواح، مطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة.

وتأتي تصريحات "الأونروا" في ضوء القصف المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفيات، حيث أصبحت المستشفيات العامة الثلاثة في شمال قطاع غزة، وهي: كمال عدوان، وبيت حانون، والإندونيسي خارج الخدمة، بسبب تصاعد عدوان الاحتلال، كما تعمل الآن 14 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة جزئيًّا، وتواجه نقصًا حادًّا في الإمدادات، حسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط تدمير كامل لمقدرات البنى الخدمية.