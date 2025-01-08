أمير صلاح الدين يروج لشخصيته في "العتاولة 2".. رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان أمير صلاح الدين لأحدث أعماله الدرامية، وهو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور أمير صلاح:

ونشر أمير صلاح الدين صورة برفقة الفنان مصطفى أبو سريع وأحمد كشك، وعلق عليها قائلًا: "حبايبي مصطفى أبو سريع وأحمد كشك.. نجوم جيلي المنعش.. عتاولة التمثيل والابداع، إتشرفت بالإنضمام لـ العتاولة 2.. المرة دي اتقابلنا في الاسانسير.. المرة الجاية نتقابل في مشاهد الاسكندرية".

منشور أمير صلاح الدين

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة 2"



مسلسل "العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد إنضموا مؤخرًا الجزء الثاني، العتاولة من تأليف مصطفى جمال هشام، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج " سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان.