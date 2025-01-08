محمد سعد لـ دوت الخليج الفني: سامح عبدالعزيز مخرج بيركز في التفاصيل والدشاش كان بيتعبني لكن مليان تفاصيل "

القاهرة - محمد ابراهيم -

التقي دوت الخليج الفني بالفنان محمد سعد خلال العرض الخاص لفيلم الدشاش، وتحدث عن الكثير من التفاصيل والتحضيرات للعمل.

تصريحات محمد سعد:

وقال الفنان محمد سعد لـ دوت الخليج الفني: فيلم الدشاش أخذ تحضيرات كتير وتعبني جدا في تجهيز الشخصية لكن الفيلم مليان تفاصيل كتير وكان في مباراة تمثيلية بين كل النجوم، وكمان المخرج سامح عبدالعزيز مخرج بيركز في التفاصيل كويس أو ي ومستحيل حاجه تعدي منه".

وأضاف:" أنا حبيت شخصية الدشاش لكن مأثر عليا بعدين أيوة تعبني لكن مش لسه معايا ولا حاجه، بتمني الفيلم يعجب الناس ويحبوه وأكون قدرت أقدم اللى طلبوه مني".

وعن عام 2024 كيف كان وامنياته في 2025 قال:" 2024 كنت بتابع الناس على السوشيال ميديا بتقول ايه وعايزه ايه وكنت بقرأ ورق كتير، وبتمني في السنة الجديدة أن اكون قدرت أرجع للناس بالشكل اللى حباه".

وعن تشبه شكله في الدشاش بشكل محمد رمضان في الأسطورة قال:" لا الدقن دي بتاعتي مش لازق".

تفاصيل فيلم الدشاش:

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم محمد سعد خلاله شخصية رئيس عصابة وبلطجى متزوج من نسرين طافش، فيما تظهر نسرين أمين بدور راقصة ضمن أحداث العمل.

ويضم فيلم "الدشاش" بجانب محمد سعد بطولة زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، ومحمد يوسف أوزو، والعمل من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز.