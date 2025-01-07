محادثات سعودية جديدة مع فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:50 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن تطورات جديدة بشأن التحرك السعودي لضم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.

وكانت تقارير صحفية، في وقت سابق، أفادت بأن السعودية قدمت عرضاً ضخماً من أجل نقل البرازيلي إلى دوري روشن للمحترفين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن فينيسيوس جونيور يعد الهدف الرئيسي للدوري السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة، أن محادثات جديدة جرت بين مسؤولي الدوري ووكلاء اللاعب، تم خلالها تأكيد الاهتمام بالنجم البرازيلي، وأن تقديم عرض جديد سيتم خلال الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة عن اجتماع سابق جرى بين الطرفين بحضور فينيسيوس جونيور، الذي استمع للعرض بشكل مباشر، ولكنه شعر بأنه ليس الوقت المناسب للرحيل عن ريال مدريد.

وعن موقف ريال مدريد، أكدت الصحيفة أن النادي الإسباني سيعمل على تجديد عقد اللاعب، ولكن لا تقدم بهذا الملف، حتى الآن، وفي حال رغبة فينيسيوس جونيور بالرحيل فإن ريال مدريد سيطلب أعلى سعر ممكن وربما يصر على دفع قيمة الشرط الجزائي (مليار يورو).