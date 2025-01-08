سميحة أيوب تكشف مفاجأة عن سميرة عبد العزيز: اتجوزت في بيتي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة سميحة أيوب، أن هناك علاقة قوية تجمعها بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، قائلةً: “توأمة روحي واشتغلنا مع بعض كتير”

وأضافت سميحة أيوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عساف ببرنامج "حلم حياة" المذاع عبر قناة الشمس 2، “سميرة اتجوزت في بيتي لإن هي وزوجها كانوا أصدقاء أعزاء ليّا وكانوا حبايبي”.

تصريحات سميحة ايوب

وتابعت الفنانة سميحة أيوب: "المسرح المصري لم يتطور إلى الآن، رغم أن هناك تغييرات كثيرة أصابت عدة قطاعات وتم تطويرها بشكل كبير".

وعن رأيها في الأعمال الفنية في العصر الحالي، قالت سميحة أيوب: فيها الحلو وفيها الوحش.. الكمال لله وحدة.. وأغلبية الأعمال الفنية المُقدمة قد تكون مقبولة إلى حد ما".