سميرة عبد العزيز: أرفض الإغراء والجيل الحالي فيه فنانين بتهرج ومعتبرة الشغلانة فلوس بس

القاهرة - محمد ابراهيم -

قالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، إنه من الممكن الاستغناء عن أدوار الإغراء في الأعمال الفنية بشكل كامل.

وأضافت سميرة عبد العزيز خلال لقائها مع الإعلامي أحمد عساف ببرنامج حلم حياة المذاع عبر قناة الشمس 2، أن الأهم من الإغراء هو قيمة الرسالة والموضوع الذي يتم تقديمه.

تصريحات سميرة عبد العزيز

وعن تعليقها في تدخل الممثل في السيناريو، رفضت الفنانة سميرة عبد العزيز، هذه الفكرة، قائلةً: لا أقبل أن يتدخل الممثل في السيناريو.. صاحب السيناريو لازم هو فقط من يحق له التغيير في السيناريو، وليس من حق أي ممثل التعديل في السيناريو المكتوب والمعروض عليه.

وأردفت سميرة عبد العزيز: "الجيل الحالي يضم مجموعة فنية مهتمة ببعملها ولا تفرف كثيرًا عن جيلنا القديم، وهناك مجموعة أخرى تعتبر الشغلانة عبارة عن تهريج وفلوس وخلاص".

آخر أعمال سميرة عبدالعزيز:

ويذكر أن آخر أعمال سميرة عبدالعزيز هو مسلسل قلع الحجر يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمودالجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.