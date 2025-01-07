نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ماراثونية.. ميلان يتوج بكأس السوبر الإيطالي على حساب إنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في التتويج ببطولة كأس السوبر الإيطالي في موسمه الحالي 2024-2025، بعدما حقق فوزا قاتلا على غريمه التقليدي إنتر ميلان، بثلاثية مقابل هدفين.

وانطلقت أحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

بدأ الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، بضغط كبير من جانب الفريقين ومحاولة الاستحواذ على الكرة.

وفي الدقيقة 40+2 من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان، هدف التقدم في شباك ميلان، بأسيست من مهدي طارمي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ميلان ضد إنتر ميلان، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، نجح اللاعب مهدي طارمي نجم فريق إنتر ميلان في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 47.

ثم سجل ثيو هيرنانديز نجم خط وسط فريق ميلان الهدف الأول في شباك إنتر ميلان، عند الدقيقة 52 بعد تسديدة رائعة.

وأدرك كريستيان بوليسيتش مهاجم فريق ميلان هدف التعادل الثاني عند الدقيقة 80 بأسيست من تيو هيرنانديز

ثم أحرز تامي براهيم مهاجم ميلان هدف الفوز القاتل في شباك إنتر ميلان، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من زميله رفائيل لياو.