خدعة Bing أم مجرد صدفة؟ كشف محاولات تضليل مستخدمي البحث عن Google

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:50 مساءً - متابعة بتول ضوا

في عالم التنافس الشرس بين محركات البحث، يسعى كل طرف لجذب أكبر عدد من المستخدمين. لكن هل يجوز استخدام أساليب غير مباشرة لتحقيق هذه الغاية؟ تقارير حديثة تشير إلى أن محرك بحث Bing التابع لشركة Microsoft قد يكون متورطًا في محاولة تضليل المستخدمين وإيهامهم بأنهم يستخدمون Google عند البحث عنه عبر Bing. هذا المقال يُحلل هذه الادعاءات ويُقيّم مدى صحتها وتأثيرها على تجربة المستخدم.

وفقًا لتقرير من موقع 9to5Google، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، عند محاولة البحث عن “Google” عبر Bing، تظهر بعض السلوكيات الغريبة. يُزعم أن صفحة نتائج Bing تتحرك بسرعة لإخفاء شعار Microsoft Bing، ثم تُضيف شريط بحث جديد أسفل صورة، ما قد يُشبه واجهة بحث Google. هذا التلاعب البصري قد يُوهم المستخدم للوهلة الأولى بأنه على صفحة Google.

بينما يُعتبر Bing محرك بحث جيدًا بحد ذاته ويقدم نتائج بحث قيّمة، فإن استخدام أساليب تضليلية لخلق انطباع خاطئ لدى المستخدم يُعتبر أمرًا غير مقبول. هذا السلوك يُقلل من شفافية المنافسة بين محركات البحث ويُسيء إلى تجربة المستخدم الذي قد يشعر بالخداع. قد لا ينتبه جميع المستخدمين لهذا التلاعب، لكن بالنسبة لمن يلاحظه، قد يُسبب ذلك شعورًا بالارتباك وعدم الثقة في Bing.

هناك عدة تفسيرات محتملة لهذا السلوك:

زيادة عدد مرات البحث: قد يكون الهدف هو زيادة عدد مرات البحث التي تُجرى عبر Bing، حتى لو كان المستخدم يعتقد أنه يستخدم Google.

إخفاء استخدام Bing كوسيط: قد يرغب Bing في إخفاء حقيقة أن المستخدمين يستخدمونه فقط للوصول إلى Google.

اختبار تجربة المستخدم: قد يكون هذا السلوك جزءًا من اختبار تجربة المستخدم، لكنه يُنفذ بطريقة مُضللة.

يتميز كل من Bing و Google بميزات فريدة. يُعرف Google بدقة نتائجه وسرعة البحث، بينما يتميز Bing ببعض الميزات البصرية الجذابة. المنافسة بينهما صحية، لكن يجب أن تعتمد على تقديم خدمات أفضل وليس على التضليل.