الإدارة العامة للمرور تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 37442 مخالفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:28 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 37442 مخالفة مرورية متنوعة.

شملت المخالفات المضبوطة 614 مخالفة السير بدون تراخيص، 69 دراجة نارية مخالفة، 22527 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 11 مخالفة موقف عشوائى، 1204 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 10 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.