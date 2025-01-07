ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم .. الوطنية للإعلام تكرم أسرة المسلسل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:27 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني إقامة حفل تكريم لأسرة مسلسل أم كلثوم ، والذي يعتبره الكثير من النقاد .. المسلسل الأشهر في تاريخ مسلسلات السير الذاتية في العالم العربي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني : إن تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً وقليل .. علي عرضه علي شاشة التليفزيون المصري والعديد من الشاشات العربية ، يتواكب مع الذكري الخمسين لرحيل سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : أن الهيئة ستقيم حفلاً غنائياً بهاتين المناسبتين في مسرح ماسبيرو ، والذي سيكون الحفل الأول بالمسرح منذ سنوات طويلة .

وكان التليفزيون المصري قد أنتج رائعته (أم كلثوم) للمخرجة أنعام محمد علي والكاتب محفوظ عبد الرحمن عام ١٩٩٩ ، وقد قامت ببطولة العمل الفنانة الكبيرة صابرين ، وشارك فيه نخبة من الفنانين المصريين .. من بينهم : أحمد راتب ، وحسن حسني ، ورشوان توفيق ، وعبد العزيز مخيون ، وخالد الصاوي ، وريهام عبد الحكيم ، وعزت أبو عوف ، وسميرة عبد العزيز ، وميرنا وليد ، ورياض الخولي ، وسعيد عبد الغني ، وأشرف زكي ، ومنال سلامة ، ومحسنة توفيق ، وتوفيق عبد الحميد ، وسميرة عبد العزيز ، ومحمد أبو داوود ، وخالد صالح ، ونادية رشاد ، وأحمد صيام ، وكمال أبو رية . وأحمد شاكر عبد اللطيف ، وعزة بلبع ، وصفاء الطوخي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم بعض أفراد عائلة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم .