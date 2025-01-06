نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: المثلوثي وعبد المجيد أحق بقيادة دفاع الزمالك وزيزو متأثر بالتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق على تواجد مشاركة الثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد في تشكيل الزمالك الأساسي للأبيض خلال الفترة الحالية.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور:" من الأفضل الدفع بحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد في تشكيل الزمالك والإبقاء على محمود حمدي الونش على مقاعد البدلاء.

وأضاف: الونش عائد من إصابة قوية خلال الفترة الأخيرة وكان من الأفضل مشاركته في المباريات بشكل تدريجي.

وأردف: أحمد مصطفى زيزو لم يظهر أمام المصري بالشكل المطلوب بسبب تأثره بملف تجديد عقده.

وواصل: جروس لا يقوم بعمل تغييرات كثيرة في المباريات، وأنا لا أحب تخويف الجماهير، ولكن الولاية الثانية مع مدربين الزمالك لا تنجح، ومن وجهة نظري كان التعاقد مع مدرب مصري في هذه المرحلة كان أفضل.