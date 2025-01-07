انت الأن تتابع خبر كيراتين الخميرة السحري لفرد الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجد الكثير من السيدات قد يعانون من مشاكل عديدة توجد بالشعر ومن أهم هذه المشاكل هي تساقط الشعر والشعر الخفيف والقصير أو مشكلة الشعر الخشن والمجعد أو مشكلة الصلع ووجود فراغات بالرأس وكذلك مشكلة تقصف وهيشان أطراف الشعر، ولكن توجد مشكلة كبيرة من ضمن هذه المشكلات قد يصعب حلها والتخلص منها بشكل طبيعي وهي خشونة الشعر أو الشعر الخشن فهذه المشكلة قد تؤثر تأثير سلبي على الوجه،

فقد تشعر الفتاة بالخجل والإكتئاب

لأن من المعروف أن الشعر الناعم هو الذي يميز جمال المرأة عن غيرها ويجعلها جذابة وملفتة لأنظار الآخرين لذلك كل فتاة وإمرأة ترغب في أن تتمتع بهذا الشعر، وبسبب هذا تلجأ العديد من السيدات إلى إستعمال الأدوات الكهربائية أو الكيراتين والبروتين أو الوصفات الطبيعية ولكن الأفضل من بين كل هذا هو إستخدام الوصفات الطبيعية، نظرا لإحتوائها على مواد أو مكونات طبيعية تفيد صحة الشعر بشكل كبير وملحوظ على عكس إستخدام باقي الأشياء فهي تكون ضارة جدا، سواء كانت الأدوات الكهربائية مثل السشوار وغيره وأيضا الكيراتين قد يصيب الإنسان ببعض الأمراض لذلك ينصح دائما بإستخدام الوصفات الطبيعية

وصفة الخميرة لتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة الخميرة لتنعيم الشعر