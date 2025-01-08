انت الأن تتابع خبر ملعقة النشا الجبارة لتبييض وتفتيح الجسم بالكامل وازالة الخلايا الميتة نهائيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبييض وتفتيح الجسم حلم تحلم به كل إمرأة أو فتاة تريد أن تحصل علي جسم لونه أبيض وتريد أيضا أن يكون هذا اللون الأبيض موحد في كل مناطق الجسم، وكل هذا حتي تستمتع في فصل الصيف دون قلق او خجل او خوف من ظهور أي حروق تكون ناتجة من التعرض لأشعة الشمس، فعند التعرض لها كثيرا قد يحدث اسمرار للبشرة وتوجد مناطق يكون اللون بها داكن، فهذا غير محبب لأي فتاة وايضا من الممكن أن يظهر هذا اللون دون التعرض لأشعة الشمس.

لأنه ممكن أن يظهر نتيجة لاستخدام كريم ضار

او استعمال مستحضرات التجميل والتي تحتوي علي مواد كيميائية تؤثر سلبيا علي الجلد، وكذلك عدم تنظيف بشرة الجسم بشكل منتظم يعمل علي تراكم بقايا الجلد الميت مما يؤدي هذا إلي اسمرار البشرة، لذلك الاهتمام جيدا باستعمال التقشير لأنه يجعل بشرة الجسم نظيفة بازالته خلايا الجلد الميت المتراكمة وغير ذلك أنه يعطي نعومة فائقة للجلد، وبجانب التقشير ينصح باستخدام وصفة من الوصفات الطبيعية مثل وصفات النشا.

خلطة تبييض الجسم بالنشا

النشا يعتبر من أحد المكونات الرئيسية التي يمكن إستخدامها أو مزجها مع مكون آخر لتبييض الجسم، نظرا لأن النشا يدخل في جميع الوصفات أو الخلطات التي تستعملها السيدات في تفتيح وبياض البشرة سواء كان الوجه أو الجسم، فقد يكون تبييض الجسم أمر سهل للغاية وغير مكلف إطلاقا ومن المعروف أن خلطة النشا من أقوي الخلطات التي يمكن استخدامها، ونتيجتها مضمونة وفي خلال أيام ولا تترك أي أثر علي الجلد.

المكونات :

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجلسرين.

نصف كوب صغير من عصير الليمون.

طريقة تحضير خلطة تبييض الجسم