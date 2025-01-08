صبغ الشعر بني طبيعيًا في المنزل بوصفة سحرية ونتايجها خيالية جداً بدون ما تلجأي للكوافير

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر هو تاج المرأة في أي مكان على وجه الأرض وهو أكثر ما تحاول كل سيدة إظهاره بطريقة تكون جميلة ولافتة، فهو له دور كبير في إظهار مفاتن المرأة بشكل عام وجعلها أكثر إثارة، وعلى النقيض إذا كان الشعر غير صحي وغير لامع أو ناعم فإنه يسبب للمرأة عدم الثقة في نفسها، وخاصةً إذا كانت تعاني المرأة من بعض الشعيرات البيضاء.

صبغ الشعر بني طبيعيًا

تعاني الكثير من النساء من آثار الشعر الأبيض ومن بهتان لون الشعر وعدم بقائه على الحيوية التي كان يتميز بها، وتوجد عدة عوامل تسبب هذا الأمر وأهمها استخدام العديد من المواد الكيميائية مثل الشامبو ومواد الشعر المختلفة، لذا تسعى الفتيات إلى الحصول على لون يكون موحد ولأنه وهو اللون البني.

مكونات صبغ الشعر باللون البني

كمية من الحناء البني على حسب كثافة وطول الشعر.

مقدار ثلاثة ملاعق بابونج.

ثلاثة ملاعق خل تفاح.

ثلاثة ملاعق كاكاو.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر باللون البني