انت الأن تتابع خبر اصنعي كريم سحري طبيعي بنفسك لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج في المنزل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توجد كريمات كثيرة ومختلفة الأنواع يمكن إستخدامها لتنعيم الشعر ولكن كل أنواع الكريمات تباع جاهزة في الأسواق، وهذا يجعلنا لا نثق بمحتويات هذه الكريمات لأنها من الممكن أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة تتلف الشعر، ولكن الشئ الصحي هو عمل كريم شعر لتنعيمه ولكن في المنزل دون شراؤه، حتي تحافظي علي صحة شعرك وأن هذا الكريم سهل جدا في تحضيره ومكوناته جميعها طبيعية ومعروفة.
طريقة عمل كريم شعر في المنزل
- من الأشياء الضرورية والتي تسعي كل إمرأة في الحصول عليها هو الشعر الناعم، فقد توجد أنواع كثيرة ومختلفة من كريمات الشعر الجاهزة تعمل علي تنعيمه، وبالفعل يحدث نعومة فائقة للشعر ولكن بعد مرور مدة قصيرة جدا يعود الشعر كما هو خشن أو مجعد، وغير ذلك أن المواد التي تحتويها هذه الكريمات ضارة جدا، ولهذا السبب قامت بعض السيدات بعمل كريم لتنعيم الشعر ولكن في المنزل دون شراؤه، وهذا يكون أفضل بكثير لأن مكوناته تكون طبيعية لا تتلف الشعر نهائيا بل تساعد علي فرده وتنعيمه.
المكونات :
- كوب واحد كبير من الحليب السائل أو البودر.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.
طريقة تحضير كريم الشعر
- نحضر وعاء ونضع به كوب من الحليب السائل ونضع هذا الوعاء علي النار وتكون هادئة، وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ويتم تقليبهم باستمرار.
- ونخلط في طبق ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين، حيث نضيف هذا الخليط إلي خليط الحليب وزيت جوز الهند، ونستمر أيضا في التقليب حتي يكون القوام سمكه متوسط.
- وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من علي النار ونتركه حتي يبرد، ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من عسل النحل ونضع ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون، ويتم تقليبهم مرة أخري وبشكل جيد، وبهذا يكون قد تم تحضير كريم شعر.
- قبل استخدام هذا الكريم لابد من غسل الشعر وتجفيفه جيدا وبعد ذلك يتم تمشيطه، ثم نضع هذا الكريم في جميع النواحي ومن الجذور وحتي الأطراف.
- ثم نقوم بتسريح الشعر بأطراف الأصابع لكي نتخلص من التجعيد.
- يتم ترك هذا الكريم علي الشعر حوالي نصف ساعة، وبعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الماء البارد والبلسم، ونتركه حتي يجف تماما ثم يتم تمشيطه.