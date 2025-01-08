انت الأن تتابع خبر اصنعي كريم سحري طبيعي بنفسك لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمموج في المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد كريمات كثيرة ومختلفة الأنواع يمكن إستخدامها لتنعيم الشعر ولكن كل أنواع الكريمات تباع جاهزة في الأسواق، وهذا يجعلنا لا نثق بمحتويات هذه الكريمات لأنها من الممكن أن يكون من ضمن مكوناتها مواد ضارة تتلف الشعر، ولكن الشئ الصحي هو عمل كريم شعر لتنعيمه ولكن في المنزل دون شراؤه، حتي تحافظي علي صحة شعرك وأن هذا الكريم سهل جدا في تحضيره ومكوناته جميعها طبيعية ومعروفة.

طريقة عمل كريم شعر في المنزل

من الأشياء الضرورية والتي تسعي كل إمرأة في الحصول عليها هو الشعر الناعم، فقد توجد أنواع كثيرة ومختلفة من كريمات الشعر الجاهزة تعمل علي تنعيمه، وبالفعل يحدث نعومة فائقة للشعر ولكن بعد مرور مدة قصيرة جدا يعود الشعر كما هو خشن أو مجعد، وغير ذلك أن المواد التي تحتويها هذه الكريمات ضارة جدا، ولهذا السبب قامت بعض السيدات بعمل كريم لتنعيم الشعر ولكن في المنزل دون شراؤه، وهذا يكون أفضل بكثير لأن مكوناته تكون طبيعية لا تتلف الشعر نهائيا بل تساعد علي فرده وتنعيمه.

المكونات :

كوب واحد كبير من الحليب السائل أو البودر.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

طريقة تحضير كريم الشعر