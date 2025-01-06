نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة، المقرر لها غدًا الثلاثاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز، في غياب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وقاد المران الجماعي، سامي قمصان المدرب العام للفريق حيث حرص على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض السلبيات في المباريات الأخيرة، ومحاولة تفاديها بالمباريات المقبلة.

كما واصل كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به وذلك علي هامش مران الفريق اليوم، حيث يخوض برنامجه في طريق العودة من إصابة الرباط الصليبي.

كما غاب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم اليوم، حيث يستعد اللاعب للرحيل إلى قطر والانتقال إلى صفوف قطر القطري، حيث يتبقى رتوش بسيطة على حسم الصفقة.



وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، إن مارسيل كولر المدير الفني، ‏غاب عن المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة سموحة في بطولة الدوري، ‏بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزلة معوية.‏

وأوضح جاب الله، أن كولر تناول الأدوية والعلاج اللازم، وتجري متابعته على مدار ‏الساعات القادمة، لتقييم حالته وتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة المقرر غدا الثلاثاء.