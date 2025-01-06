نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير 2025: توقعات الأمطار والبرودة الشديدة في بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة نهارًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الليل، إضافة إلى تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق، مع تحذيرات من الشبورة الكثيفة التي قد تؤثر على الرؤية في الطرق.

توقعات الطقس اليوم

من المتوقع أن يسود الطقس اليوم أجواء دافئة في النهار خاصة تحت أشعة الشمس، مع تراجع في سرعة الرياح وزيادة الرطوبة في الأجواء، مما يجعل الطقس مائلًا للبرودة في الظل أو في أماكن تكون السحب.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد البرودة في الليل، وخاصة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

فرص الأمطار

ستسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محدودة في السواحل الشمالية، بما في ذلك محافظات مثل مطروح والإسكندرية، حيث تمتد الأمطار مساءً إلى البحيرة وكفر الشيخ.

تتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على جنوبي الوجه البحري، خليج العقبة، وجنوبي سلاسل جبال البحر الأحمر.

الشبورة الكثيفة:

حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على العديد من الطرق، خاصة في مناطق شرق القاهرة، طريق السخنة، وبعض الطرق المؤدية إلى الصعيد. لذا، يجب توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: من المتوقع أن يكون بين المعتدل والمضطرب، مع ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية شرقية.

من المتوقع أن يكون بين المعتدل والمضطرب، مع ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

تتراوح درجات الحرارة اليوم بين العظمى والصغرى على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 20°، الصغرى 11°

العظمى 20°، الصغرى 11° الإسكندرية: العظمى 20°، الصغرى 14°

العظمى 20°، الصغرى 14° شرم الشيخ: العظمى 24°، الصغرى 15°

العظمى 24°، الصغرى 15° الغردقة: العظمى 28°، الصغرى 13°

العظمى 28°، الصغرى 13° مطروح: العظمى 18°، الصغرى 10°

العظمى 18°، الصغرى 10° أسوان: العظمى 23°، الصغرى 11°

العظمى 23°، الصغرى 11° سيوة: العظمى 19°، الصغرى 10°

العظمى 19°، الصغرى 10° الأقصر: العظمى 22°، الصغرى 10°

العظمى 22°، الصغرى 10° رأس سدر: العظمى 21°، الصغرى 9°

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