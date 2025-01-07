نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تفرض عقوبات على قائد الدعم السريع في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن، فرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، بسبب "دوره في فظائع ممنهجة مرتكبة ضد الشعب السوداني".

وأضاف بلينكن في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية: "كما نفرض عقوبات على 7 شركات مملوكة لقوات الدعم السريع، وشخص واحد لدوره في شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع"، حسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

وأردف بلينكن، قبل أيام من انتهاء ولاية إدارة الرئيس جو بايدن “بالإضافة إلى ذلك، نعلن اليوم إدراج حميدتي بموجب المادة 7031ج لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، وتحديدًا الاغتصاب الجماعي للمدنيين من قبل جنود قوات الدعم السريع الخاضعين لسيطرته. نتيجة لهذا التصنيف، أصبح حميدتي وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة".

ووفق وزير الخارجية الأمريكي، فإن "حميدتي تجاهل بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة في 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك في 2024 بعد مبادرة تعزيز الإنقاذ والسلام في السودان".

وأضاف بلينكن أن "الطرفين المتحاربين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع يتحملان المسؤولية عن العنف والمعاناة في السودان ويفتقران إلى الشرعية اللازمة لحكم سودان سلمي في المستقبل".