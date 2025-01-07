التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد بالتعادل السلبي دون أهداف، في إطار منافسات كأس الملك، لموسم 2024-2025.

ملخص الشوط الأول من مواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

ويستضيف ملعب المملكة آرينا، القمة النارية بين الهلال والاتحاد، ضمن فعاليات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، تحت صافرة الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب الهلال، وكاد أن يحرز الزعيم أولى أهداف اللقاء عن طريق نجمه السعودي سالم الدوسري في الدقيقة 16 ولكن القائم تصدى لتصوبية الدوسري.

وفي الدقيقة 27، تألق ياسين بونو حارس مرمى الزعيم وتصدى لتصوبية خطيرة من الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد.

وألغى حكم اللقاء، هدفا لصالح الاتحاد عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في الدقيقة 44، بداعى التسلل.

وتعرض المهاجم الصريبي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال لإصابة قوية في الدقيقة 13، عجز على إثرها عن إستكمال اللقاء، ليخرج ويحل بدلا منه زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وجاء تشكيل الهلال في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - جواو كانسيلو.

▪︎خط الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - عبدالله الحمدان.

▪︎خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ميتروفيتش.

وجاء تشكيل الاتحاد في المباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

▪︎خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي - سعد الموسى.

▪︎خط الوسط: فابينيو تفاريس - نجولو كانتي - حسام عوار.

▪︎خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والاتحاد في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس الملك لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة SSC sports HD.