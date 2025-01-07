بنزيما يسجل أول أهداف الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الهدف الأول لفريقه أمام نظيره الهلال في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الهدف الأول لفريقه أمام نظيره الهلال في الدقيقة 63 صنع الشنقيطي وأصبحت النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.