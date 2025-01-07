الرياضة

بنزيما يسجل أول أهداف الاتحاد أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الهدف الأول لفريقه أمام نظيره الهلال في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الهدف الأول لفريقه أمام نظيره الهلال في الدقيقة 63 صنع الشنقيطي وأصبحت النتيجة 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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