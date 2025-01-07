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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، تم حجزه داخل مستشفى مصر الدولي لوجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه.

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموعد عودته المحتمل

وكان يحيى عطية الله قد نُقل إلى المستشفى عقب خروجه مباشرة من مباراة الأهلي وسموحة، بسبب إصابة قوية في الوجه تسببت في جرح قطعي في الحاجب.

وأجرى اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية داخل المستشفى عقب وصوله، أثبتت وجود اشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، ويخضع للمزيد من الفحوصات.

وبحسب التقارير سيغيب اللاعب لمدة 4-6 أسابيع.

وأوضح طبيب الأهلي أن ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس استوجب ٤ غرز.

كما تحدث جاب الله عن إصابة أشرف داري، قائلًا إن اللاعب اشتكى من ألم في العضلة الخلفية، ويخضع غدًا لفحوصات طبية ويجري أشعة لتحديد حجم إصابته.

وتعرض ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.