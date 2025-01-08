نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستقر على قيد علي معلول بعد إصابة عطية الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطور جديد في مستقبل التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

الأهلي يستقر على قيد معلول

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي استقر على قيد علي معلول في يناير، وذلك بعد رفض كولر سابقًا لقيد معلول.

وتابع كريم رمزي: بعد إصابة يحيى عطية الله أمس في مباراة سموحة، سيكون قيد علي معلول من أجل إنقاذ الموقف، حيث يغيب المغربي لنحو شهر ونصف أو أكثر.

واختتم كريم رمزي: علي معلول هو أفضل محترف أجنبي دخل الكرة المصرية، وكان هناك لاعبين مميزين لكن لم يصنع أي منهم الاستمرارية والتأثير الذي قدمه النجم التونسي.