نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيرلندا تنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في الجنائية الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت أيرلندا رسميًا إلى الدول التي تؤيد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، حسب محكمة العدل الدولية.

وفي ديسمبر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه سيغلق سفارة إسرائيل في أيرلندا، لإن دبلن "شجعت" معاداة السامية تحت قيادة رئيس وزراء، اتهمه بكراهية اليهود، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واستدعت إسرائيل سفيرها لدى دبلن في مايو الماضي، بعد أن أعلنت أيرلندا و3 دول في الاتحاد الأوروبي اعترافها من جانب واحد بدولة فلسطينية.

وفي نوفمبر أقر البرلمان الأيرلندي اقتراحًا غير ملزم يعلن أن "الإبادة الجماعية ترتكب أمام أعيننا من قبل إسرائيل في غزة".

وفي ديسمبر صوت مجلس الوزراء الأيرلندي على الانضمام إلى القضية التي تتهم إسرائيل بـ "إبادة جماعية" أثناء حربها ضد حماس في غزة، والتي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، العام الماضي.