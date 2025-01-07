نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم، منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار، الذي يقام في المملكة للمرة السادسة على التوالي، ويستمر حتى 17 من يناير الجاري، حيث دشن المتسابقون هذه المرحلة من محافظة بيشة، وصولًا إلى الحناكية بالمدينة المنورة، وبمسافةٍ بلغت 894 كلم، منها 327 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وحصد الجنوب إفريقي سعود فاريوا سائق فريق "تويوتا غازو" المركز الأول عن فئة السيارات، بعدما وصل إلى خط النهاية خلال 3 ساعات و16 دقيقة و52 ثانية، تبعه الفرنسي غيرلان شيشريه سائق فريق "ميني إكس- رايد" ثانيًا بفارق 33 ثانية، ومن خلفهما الأمريكي سيث كوينتيرو سائق فريق "تويوتا غازو" ثالثًا بفارق دقيقة واحدة و48 ثانية عن المتصدر، بينما أنهى السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" هذه المرحلة في المركز السابع عشر.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق فريق "تويوتا غازو" على صدارة الترتيب، ومن خلفه القطري ناصر العطية سائق فريق "داسيا ساندرايدر" في المرتبة الثانية، وحلّ السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق "فورد موتور سبورت" في المرتبة الثالثة، فيما تراجع السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "أوفر درايف" إلى المرتبة الرابعة، بعد أن كان ثانيًا.

ونجح الدراج الإسباني لورينزو سانتولينو سائق فريق "شيركو رالي فاكتوري" في تحقيق الفوز الأول له في الرالي، وفكّ ارتباط الصدارة بالأسترالي دانيال ساندرز في فئة الدراجات النارية، وذلك بعد حصوله على المرتبةِ الأولى في هذه المرحلة، بزمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و34 ثانية، فيما انتزع الأمريكي ريكي برابيك سائق فريق "مونستر إنرجي هوندا HRC" المركز الثاني بفارق 4 دقائق وثانية واحدة، ليكمل زميله في الفريق الأمريكي سكايلر هاوز، المراكز الأولى بحلوله ثالثًا، وبفارق 4 دقائق و10 ثوان عن المتصدر.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة "تشالنجر"، خطف الأرجنتيني نيكولاس كافيلياسو سائق فريق "بي بي آر" أفضلية المرحلة خلال 3 ساعات و39 دقيقة و41 ثانية، ومن خلفه الهولندي بول سبيرينغز سائق فريق "ريبيلون أند سبيرينغز" ثانيًا بفارق 14 ثانية، فيما جاء السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق "بي بي آر" في المركز الثالث، وبفارق 15 ثانية فقط، كما نجحت مواطنته وزميلته في الفريق دانيا عقيل في الاستحواذ على المركز الرابع، بفارق 26 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة "إس إس في" حصد التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو سائق فريق "كان- إم فاكتوري" المركز الأول، بزمن قدره 3 ساعات و46 دقيقة و37 ثانية، تلاه الفرنسي كزافييه دو سولتريه سائق فريق "سيباستيان لوب ريسينغ" ثانيًا بفارق 3 دقائق و47 ثانية، تبعه زميله في الفريق الأمريكي بروك هيجر ثالثًا بفارق 4 دقائق، و12 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات حقق السائق التشيكي أليس لوبرايس، سائق فريق "إنستا ترايد لوبرايس" المرتبة الأولى لفئة الشاحنات، بعدما أنهى المرحلة خلال 3 ساعات و36 دقيقة و21 ثانية، وبفارق 53 ثانيةً عن الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق "سكوبا دي روي"، ليكمل الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق "يورول رالي سبورت" النصاب بفوزه ثالثًا، وبفارق دقيقتين و7 ثوان عن صاحب المركز الأول.

وتنطلق يوم غدٍ، منافسات المرحلة الرابعة من رالي داكار السعودية، بدءًا من محافظة الحناكيّة، وصولًا إلى محافظة العلا، وذلك لمسافة 588 كلم، منها 415 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، إذ سيواجه السائقون صعوبةً بالغةً في هذه المرحلة، لا سيما أنهم لن يتمكنوا من الاستعانة بالفرق الميكانيكية