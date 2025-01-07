كل عام وأنتم بخير وسلام.. السيسي يشارك في احتفالية عيد الميلاد المجيد 2025

أحمد جودة - القاهرة - استقبال رسمي للرئيس بكاتدرائية ميلاد المسيح

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين 7 يناير 2025، إلى كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبله قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة. أجواء البهجة والترحيب سادت المكان، إذ قدم الحاضرون باقات الزهور وحملوا أعلام مصر تعبيرًا عن فرحتهم بالمشاركة في الاحتفالات.

كلمة الرئيس السيسي: "محبتنا هي سر قوتنا"

في كلمته خلال الاحتفال، أكد الرئيس السيسي على أن المحبة بين المصريين هي أساس حماية البلاد، مشيرًا إلى أن الوعي والفهم المتزايد لدى الشعب المصري يجعلهم قادرين على مواجهة التحديات. وأضاف أن "مخزون المحبة بين المصريين يزداد يومًا بعد يوم"، مطمئنًا الجميع بأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل.

أجواء احتفالية وتقدير متبادل

تخللت الاحتفالية لحظات مؤثرة، حيث صافح الرئيس مجموعة من المواطنين والتقط معهم صورًا تذكارية. وفي ختام كلمته، عبّر الرئيس عن احترامه الكبير لقداسة البابا تواضروس الثاني، متمنيًا عيدًا سعيدًا للجميع. وقدّم البابا باقة زهور للرئيس تعبيرًا عن مشاعر المحبة والود، فيما سادت أجواء الفرح خلال التقاط صورة تذكارية جمعت الرئيس مع خورس الشمامسة.

القداس الإلهي بحضور كبار الشخصيات

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة. وجاءت المشاركة الواسعة لتؤكد روح المحبة والسلام التي تسود مصر في هذه المناسبة المباركة.