نقيب الإعلاميين يهنئي قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قال نقيب الإعلاميين في تهنئته:

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس نقابة الإعلاميين، أتقدم لقداستكم بخالص الأمنيات الطيبة، وعميق مشاعر المحبة، وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومع بداية عام جديد، أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية، التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة، بمستقبل مشرق ومجيد، يشرف به جميع أبناء الوطن، ويكون شاهدًا على مر العصور والأجيال.

ودعا نقيب الإعلاميين، المولى عز وجل، أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر الحبيب، مسلمين وأقباط، بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، في ظل القيادة الحكمية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.