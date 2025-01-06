نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطار السكة يصطدم بالبلدية والمقاولون العرب يواجه ابو قير بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة يصطدم بالبلدية والمقاولون العرب يواجه ابو قير بدوري المحترفين

تستكمل الاثنين في الثانية والنصف عصرا مباريات الجولة السادسة عشر من دورى المحترفين بلقاءين غاية في القوة والندية.



1- السكة الحديد مع بلدية المحلة



يشهد ستاد بتروسبورت صدام مرتقب بين فريق السكة الحديد صاحب المركز الثانى عشر بقيادة ايمن المزين برصيد 17 نقطة ونظيرن فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حسام عبد العال صاحب نفس الرصيد.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق السكة الحديد على فريق بترول أسيوط بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل فريق البلدية مع فريق ابو قير للاسمده بهدف لمثله.



2- ابو قير للاسمده مع المقاولون العرب



على ملعب ابو قير للاسمدة يواجه فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس بقيادة محمد عطيه برصيد 24 نقطة نظيره المقاولون العرب المتصدر بقيادة محمد مكي برصيد 34 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المقاولون العرب على فريق لافيينا بهدف دون رد بينما تعادل فريق ابو قير للاسمده مع فريق البلدية بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة

1-المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة 32 نقطة

3-المصرية للاتصالات 30 نقطة

4- الترسانة 26 نقطة

5-كهرباء الاسماعيليه 25 نقطة

6- ابو قير للاسمده 24نقطة

7- بروكسي 24 نقطة

8- بترول أسيوط 22 نقطة

9- اسوان 20 نقطة

10- القناة 19 نقطة

11- الداخلية 19 نقطة

12- السكة الحديد 17 نقطة

13- البلدية 17 نقطة

14- راية 16 نقطة

15- منتخب السويس 16 نقطة

16- لافيينا 15 نقطة

17- المنصورة 14 نقطة

18- طنطا 13 نقطة

19- سبورتنج 11 نقاط

20- ديروط 9 نقاط