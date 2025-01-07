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وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بمحافظات القاهرة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 يناير 2025 02:27 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائرى بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المبادرة تسعي لتحسين جودة الحياة والبيئة و تعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وإنخفاض درجات الحرارة ، مشيرة إلي أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة و التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائري وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة و الإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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