نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشحات يٌخطر الأهلي بموقفه من الرحيل إلى الخور القطري (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أخطر حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدارة ناديه بموقفه من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال إلى الخور القطري، هلى سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي”، أن الشحات أبلع الأهلي بالموافقة على الرحيل بنظام الإعارة في الميركاتو الشتوي، وخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وتابع المصدر: “اللاعب طالب ناديه بالموافقة على العرض عقب وصوله، خاصةً أنه أبدى موافقته للنادي القطري، على أن يعودة مرة أخرى عقب نهاية الموسم الجاري، والمشاركة في كأس العالم للأندية”.

من ناحية أخرى، يستعد اللاعب مع فريقه لمواجهة سموحة، عصر غدًا الثلاثاء ضمن منافسات مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى فيها المارد الأحمر لتحقيق النقاط الثلاث لاستمرار المنافسة على اللقب.