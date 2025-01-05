أخبار مصرية

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مسقط في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الثنائي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:31 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الأحد ٥ يناير إلى العاصمة العُمانية مسقط في زيارة رسمية تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان في مختلف المجالات.

 

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في سلطنة عُمان، كما يشارك في ملتقى رجال الأعمال المصري العماني. وتتضمن الزيارة أيضاً لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في عُمان، ويختتم الزيارة بحضور قداس عيد الميلاد المجيد في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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