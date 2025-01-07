السل: الأعراض والأسباب والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - مقدمة عن السل

يعتبر السل من الأمراض المعدية التي تصيب عادة الجهاز التنفسي وتنتقل من شخص لآخر عبر الهواء. ينتج المرض عن العدوى ببكتيريا “المتفطرة السلية”، وإذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الأعراض الشائعة للسل

يصعب أحيانًا تمييز السل بسبب تنوع الأعراض التي قد تتشابه مع أمراض تنفسية أخرى. ولكن هناك بعض الأعراض التي تعتبر مؤشرًا قويًا للإصابة بالسل، وتشمل:

سعال مستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع

ألم في الصدر

فقدان الوزن غير المبرر

حمى وارتفاع في درجة الحرارة

تعرق ليلي

فقدان الشهية

تعب وإرهاق عام

أعراض السل في مراحل متقدمة

في حال عدم معالجة المرض في مراحله الأولى، قد تتطور الأعراض لتشمل:

ضيق التنفس

نفث الدم أو البلغم الممزوج بالدم

تفاقم الألم في الصدر

أسباب الإصابة بالسل

يحدث السل نتيجة انتقال بكتيريا المتفطرة السلية عبر الهواء. وعند تنفس الهواء الملوث بالجراثيم من قبل شخص مصاب، يمكن أن تدخل البكتيريا إلى الرئتين. عوامل الخطر تشمل:

العيش في مناطق مزدحمة أو غير صحية

ضعف جهاز المناعة بسبب أمراض مثل الإيدز أو السكري

سوء التغذية

التدخين وتعاطي الكحول

الاتصال المباشر والمستمر مع شخص مصاب بالسل

طرق العلاج والوقاية من السل

العلاج الطبي

يتطلب علاج السل نظامًا دوائيًا طويل الأمد يمتد عادة لستة أشهر أو أكثر. يشمل النظام استخدام مزيج من المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا. وأشهر هذه الأدوية هي الإيزونيازيد، والريفامبين، والإيثامبوتول، والبيرازيناميد.

سبل الوقاية من السل

الاتباع الدقيق للتعليمات الطبية واتباع الإجراءات الوقائية يساهمان في الحد من انتشار المرض والسيطرة عليه. تشمل خطوات الوقاية:

التطعيم بلقاح الـ BCG للأطفال في المناطق عالية الخطورة

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس

تحسين التهوية في الأماكن المزدحمة

التأكد من إكمال دورة العلاج بالكامل لتجنب تطوير مقاومة المضادات الحيوية

الخاتمة

رغم أن السل قد يبدو تهديدًا صحيًا خطيرًا، إلا أن التشخيص المبكر والعلاج الفعال يمكنهما المساعدة في التغلب على المرض. تعزيز الوعي الصحي وتحسين الظروف البيئية والمعيشية يظلان حجر الزاوية في الوقاية من السل وحماية المجتمعات من انتشاره.