سيموني إنزاجي: هزيمة مؤلمة ويجب تصحيح المسار

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - أكد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، بعد الخسارة أمام ميلان 2-3 في نهائي كأس السوبر الإيطالي رغم تقدمه بهدفين إن ميلان لم يستسلم أبداً وهم يستحقون التهنئة على الفوز.

وأشار إنزاجي: في ظل التقدم 2-1 فقدنا الكرة بسهولة.. كان من المفترض أن نسيطر على المباراة، ثم سنحت لنا عدة فرص للتقدم (3-1)، وتصدى ماينان لكرات رائعة من أوجوستو ودومفريس.

وأضاف: لسوء الحظ، استقبلنا أهدافاً وخسرنا.. إنها هزيمة مؤلمة، لكن كانت هناك هزائم مؤلمة على مر السنوات الماضية، واستعدنا عافيتنا بعدها.. نحتاج إلى العودة للمسار الصحيح… نعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة، لقد بذلنا قصارى جهدنا.. لكن كان من الواضح، أنه ينبغي أن نسيطر على الموقف بشكل أفضل بكثير، بعد التقدم بهدفين.. هزيمة مؤلمة، لكن يمكنك تعلم دروس قيمة من هذه المواقف.

واستطرد إنزاجي: ضغط ميلان لم يكن عالياً في الشوط الأول، لكننا ارتكبنا أخطاء كثيرة.. ثم أحدثت التغييرات الفارق، حيث أدخل ميلان مهاجمين يتمتعون بالسرعة.