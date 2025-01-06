مانشستر سيتى يبدأ التفاوض مع آينتراخت لضم عمر مرموش فى الميركاتو الشتوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:33 مساءً - أجرى مانشستر سيتي محادثات أولية مع الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت وممثليه بشأن انتقال محتمل، حسبما ذكرت مصادر لموقع لموقع "فوتبول إنسايدر" العالمي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا نجمًا بارزًا لفريق فرانكفورت في الدوري الألماني هذا الموسم، وتم تحديد مرموش كبديل محتمل لجوليان ألفاريز، الذي غادر مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات.

ويسعى فريق بيب جوارديولا إلى تعزيز خط الهجوم وخط الوسط خلال فترة الانتقالات في يناير.

ويعمل مانشستر سيتي بشكل نشط على صفقة مرموش، لكن فرانكفورت لا يريد خسارة المهاجم متعدد الاستخدامات هذا الشهر.

ويتعين على بطل إنجلترا دفع مبلغ كبير من المال لتأمين توقيع المصري، كما سيتعين على فرانكفورت أيضًا العثور على بديل مناسب قبل الموافقة على الصفقة.

سجل مرموش 18 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 24 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن في موسم 2024-25.

ويبلغ رصيد عمر مرموش من الأهداف الـ13 في الدوري الألماني 13 هدفا، وهو أقل بهدف واحد فقط من أهداف هاري كين نجم بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي والذي يبلغ 14 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري.

حصاد عمر مرموش مع فرانكفورت

وجاء حصاد عمر مرموش مع فرانكفورت فى موسم 2024-2025 حتى الآن، كالتالي:

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