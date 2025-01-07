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أحمد جودة - القاهرة - عاجل.. وفاة رئيس حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدى.

أعلن بيان صادر منذ قليل عن حزب حماة الوطن عن وفاة رئيس الحزب الفريق جلال الهريدى.

نعي رئيس حزب حماة الوطن

وقال البيان المقتضب الذى نشر الحزب على الصفحة الرسمية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى قيادات وكوادر وأعضاء حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.. إنا لله وإنا اليه راجعون."

من هو جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن

جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن

ولد الفريق جلال الهريدى عام 1929، وكان من الضباط المعدودين في الشجاعة، وحكم عليه بالإعدام مرتين الأولى في سوريا عام1961 عندما كان قائدًا للقوات المصرية والسورية في اللاذقية ووضع في سجن المزة وأعلن السوريون أنه تم إعدامه فقامت زوجته بتلقى العزاء له في مصر لكن بعد فترة تم الإفراج عنه ثم عاد إلى القاهرة.

وظهر جلال هريدي، مجددًا للإعلام خلال احتفالات حرب أكتوبر عام 2012، وتم تكريمه بمنحه رتبه فريق فخري ونوطا للتكريم.

وعقب ثورة 30 يونيو 2013، تقدم الفريق الهريدي ومجموعة من القيادات الحزب بطلب إلى لجنة شؤون الأحزاب، لتدشين حزب «حماة وطن»، وقال إن الحزب هدفه حماية مصر وشعبها من حالة التخبط السياسي التي تمر بها البلاد في ظل حالة من عدم الوعي السياسي من قبل الاحزاب لما يحدث في مصر.

وحصل جلال الهريدى على تكريم من القوات المسلحة في 2012، حيث لم يكن ذلك التكريم الأول، فقد حصل على العديد من الجوائز والأوسمة عبر تاريخ عمله العسكري والسياسي.