لاوتارو مارتينيز: دفعنا ثمن الأخطاء أمام ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - قال لاوتارو مارتينيز، قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، تعليقاً على خسارة فريقه 2-3 أمام ميلان، في نهائي كأس السوبر الإيطالي إن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء وهو ما سهّل مهمة المنافس.

وأوضح لاوتارو في تصريحات لشبكة (سبورت ميدياست): في بداية الشوط الثاني خرجنا بالطريقة الصحيحة، وبعد التقدم 2-0، توقفنا عن اللعب ولم يكن لدينا نفس الكثافة، وفي مباريات مثل هذه تدفع ثمن هذه الأشياء… هناك دائماً جوع في النهائي، لقد أهدرنا بعض الفرص التهديفية أثناء التعادل 2-2، أحداث مثل هذه تغير مجرى المباريات.

وقال أيضاً: لم نكن جيدين في إدارة تلك اللحظات وخسرنا المباراة، لا أعرف ما إذا كان ذلك مستحقاً، لكن ميلان لم يتوقف عن الإيمان، وكل التقدير لهم… كنا نعلم أن السلاح الأفضل لميلان هو الهجوم المرتد، فهم سريعون جداً في المرتدات، لم نتمتع بالدقة في مراقبتهم، وفي الهجوم لم نستغل الفرص.