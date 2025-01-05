قائد القوات الأوكرانية يصدر أوامر بتعزيز لواء مقاتل بعد فرار جنوده من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:30 مساءً - أصدر قائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي اليوم الأحد أوامر بتعزيز اللواء 155، الذي تدرب جنوده في فرنسا، بعد أن فر العديد منهم بعد وقت قصير من عودتهم إلى أوكرانيا.

وكتب سيرسكي عبر قناته على "تلغرام": "عقدت اجتماعا شهريا مع قادة الألوية ووحدات الحرب الإلكترونية عبر الفيديو، وأولينا اهتماما خاصا لتعزيز اللواء 155، فضلا عن قضايا إشكالية أخرى تحتاج إلى حل".

وأضاف: "أصدرت جميع الأوامر اللازمة، نقوم بزيادة عدد الجنود في الألوية التي تحتاج ذلك".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "فوربس" إلى أن اللواء 155 الأوكراني الذي تدرب في دول "الناتو" بدأ يتصدع، حيث فرّ منه 1700 جندي قبل وصوله إلى جبهة كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك لوقف تقدم الجيش الروسي هناك.

وفي وقت سابق، صرحت عضو البرلمان الأوكراني ماريانا بيزوغلا بأن اللواء المذكور يفتقر إلى الحد الأدنى من الإمدادات.

يشار إلى أنه في 14 نوفمبر 2024 أكملت فرنسا تدريب 2.3 ألف جندي أوكراني من اللواء 155 وثلاث كتائب مشاة، وتشكيلات هندسة ومدفعية، ووحدات مراقبة واستطلاع برية وجوية