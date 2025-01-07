نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوبي إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطي تسجيل زلزال قوته 5.3 درجات جنوبي إيران.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال (السطحي) يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب مدينة شيراز التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.25 مليون نسمة، بينما تقع بؤرته على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المركز أن هذا الزلزال هو الثاني الذي ضرب إيران خلال 24 ساعة، بعد الزلزال الذي ضرب قرية بلوك الواقعة في منطقة إسماعيلي بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران صباح اليوم.