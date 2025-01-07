نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في معارك شمال قطاع غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

ولفت الجيش إلى أن القتلى هم ضابط وجندي من لواء "ناحال"، وقالت صحيفة "هآرتس" إن "مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية: "وصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب إلى 826 ضابطا وجنديا