النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:31 مساءً - أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير لعام ٢٠٢٥، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد قدم سيادته التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. كما أعرب سيادته عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء