ثيو هيرنانديز: أستعيد الآن عافيتي…

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 09:56 صباحاً - علّق ثيو هيرنانديز، نجم فريق ميلان الإيطالي، على تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي.

وأحرز ميلان لقب السوبر الإيطالي بفوزه في المباراة النهائية على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل اثنين بعد تأخره في النتيجة 0-2.

وقال ثيو في تصريحات بعد المباراة: لقد كان أداءً رائعاً، كنا نعلم أن إنتر رائع، وكانت لحظة صعبة بالنسبة لي، لكنني أعتقد أنني الآن أستعيد لياقتي… لم أصل بعد إلى 100% من لياقتي البدنية لكنني أحاول مساعدة الفريق.