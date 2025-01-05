جماهير ليفربول توجه رسالة لإدارة النادي بشأن صلاح وفان دايك وأرنولد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 07:31 مساءً - رفعت جماهير ليفربول الإنجليزي لافتة فى مدرجات ملعب "آنفيلد" خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد، المقامة خلال الوقت الحالي بين الفريقين، في قمة الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي، وهي المواجهة التي تعد إحدى المحطات المهمة لكتيبة الريدز فى رحلة استعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة.

ووضعت الجماهير لافتة تحمل رسومات للثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ووجهوا رسالة للإدارة: "اعطوا صلاح وترينت وفيرجل أموالهم".

وتتمنى الجماهير بقاء الثلاثي داخل ليفربول في الموسم المقبل، كونهم الثلاثي الأهم في صفوف الفريق، لاسيما محمد صلاح الذي يتربع على صدارة ترتيب الهدافين والأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد مانشستر يونايتد

ويسعى محمد صلاح ورفاقه فى الظهور الأول خلال عام 2025 إلى مواصلة الانتصارات من أجل قيادة ليفربول للتتويج بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي ومعادلة الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة عبر تاريخها، والذي يحمله مانشستر يونايتد، الذي يعاني بشدة في الموسم الحالي وبات متواجدًا بالقرب من منطقة الصراع مع الهبوط.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول

ويتربع ليفربول على عرش جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى 3 وخسارة لقاء وحيد وتسجيل 45 هدفًا وتلقى 17، ولا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

بينما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 9 مواجهات وتسجيل 21 هدفًا وتلقى 26.